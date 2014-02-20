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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 17:17 BJT

台湾汇市：台币随亚币走弱，惟出口商抛汇限缩贬幅

* 台币随亚币走弱收贬，市场反映美联储的
    * 外资和进口商买汇，但出口商也有抛汇需求
    * 明日台币实质交易区间看在30.250-30.320

    路透台北2月19日 - 台币兑美元 周四收贬6分，跟随亚币走贬。由于韩元贬势
惊人，台币也跟着走弱，惟出口商的美元卖压仍在，限缩了台币的贬势。 
    
    汇银人士指出，今日不论上、下午出口商逢汇价在30.300附近，即有抛汇需求。而外资
、进口商则承接美元。而今日台股的跌幅稍大一些，但外资仍然小买超台股，汇银人士也说
外资在汇市的方向并不明显。
    
    “出口商其实还有一些抛汇的压力，大概台币一下子也贬不到那里去，”一位大型商银
交易人士表示。
    
    他也说，今日亚币全线走弱，包括韩元、澳币等，市场仍在消化美联储依旧将如期宽松
退场的计划所带来的冲击。但他也表示，近期实质需求较为贫乏，若缺乏实需，恐怕汇价也
难脱离近期的盘整区间。
    
    美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引燃了新兴市场经
济体的疑虑，同时提振日圆等货币。 
    
   交易员预估，明日台币的交易区间先看30.250-30.320。今日台币实质交易区间主要在30
.285-30.320，上日在30.260-30.305。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日明显缩减，美元看升气氛稍浓；一个月远汇报价 尾盘报30.350/30.360，
上日纽约盘收在30.260。 
                 
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超9.90亿台币，连五日买超共计27
0亿台币。 
        
    韩元 周四创下近三周最糟糕表现，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议
记录影响，且调查报告显示中国制造业活动萎缩。 该国证交所也公布，截
至0720GMT，外资韩国股市卖超1,864亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超2,854亿韩
元(2.6784亿美元)。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)、第12届年度
欧洲金融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领
先指标、美股惠普及沃尔玛等公布业绩；
    周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉
德演讲、美国1月成屋销售年率；
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.392    30.332   30.280-30.392   30.370     6.07    5.75
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.385    30.327   30.285-30.385   30.365     2.89    2.23
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.140/-0.105       -0.180/-0.150
 (完)
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