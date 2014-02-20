台湾汇市：台币随亚币走弱，惟出口商抛汇限缩贬幅

* 台币随亚币走弱收贬，市场反映美联储的 * 外资和进口商买汇，但出口商也有抛汇需求 * 明日台币实质交易区间看在30.250-30.320 路透台北2月19日 - 台币兑美元 周四收贬6分，跟随亚币走贬。由于韩元贬势 惊人，台币也跟着走弱，惟出口商的美元卖压仍在，限缩了台币的贬势。 汇银人士指出，今日不论上、下午出口商逢汇价在30.300附近，即有抛汇需求。而外资 、进口商则承接美元。而今日台股的跌幅稍大一些，但外资仍然小买超台股，汇银人士也说 外资在汇市的方向并不明显。 “出口商其实还有一些抛汇的压力，大概台币一下子也贬不到那里去，”一位大型商银 交易人士表示。 他也说，今日亚币全线走弱，包括韩元、澳币等，市场仍在消化美联储依旧将如期宽松 退场的计划所带来的冲击。但他也表示，近期实质需求较为贫乏，若缺乏实需，恐怕汇价也 难脱离近期的盘整区间。 美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引燃了新兴市场经 济体的疑虑，同时提振日圆等货币。 交易员预估，明日台币的交易区间先看30.250-30.320。今日台币实质交易区间主要在30 .285-30.320，上日在30.260-30.305。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日明显缩减，美元看升气氛稍浓；一个月远汇报价 尾盘报30.350/30.360， 上日纽约盘收在30.260。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超9.90亿台币，连五日买超共计27 0亿台币。 韩元 周四创下近三周最糟糕表现，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议 记录影响，且调查报告显示中国制造业活动萎缩。 该国证交所也公布，截 至0720GMT，外资韩国股市卖超1,864亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超2,854亿韩 元(2.6784亿美元)。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)、第12届年度 欧洲金融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领 先指标、美股惠普及沃尔玛等公布业绩； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲、美国1月成屋销售年率； 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.392 30.332 30.280-30.392 30.370 6.07 5.75 元太外汇经纪公司 30.385 30.327 30.285-30.385 30.365 2.89 2.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.140/-0.105 -0.180/-0.150 (完)