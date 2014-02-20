金属期市：伦铜触及一周低位，因汇丰中国制造业PMI数据欠佳

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
上海期交所主力5月期铜合约 下跌0.77%，至每吨50,390元人民币。
“市场对于来自中国的坏消息非常敏感，由于中国是铜消费大国，可能也应该如此，”澳大利亚国民银行的分析师James Glenn表示。“我们认为增长放缓的势头将持续。”
疲弱的美国数据也打击市场人气。
美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅，因严寒扰乱了建筑活动，但建筑许可连续第三个月减少则表明，楼市出现了一些疲软的迹象。
不过，三位美联储官员周三仍表示，他们认为美国经济获得动能，尽管近期由于严寒天气出现了一些放缓，这使得联储可以坚持缩减购债的计划。
撤出流动性降低了金属的吸引力，因金属业必须向制造商支付更多资金，而投资者可获得的廉价资本却在减少。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/石冠兰 审校 白云)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。