金属期市：伦铜触及一周低位，因汇丰中国制造业PMI数据欠佳

上海期交所主力5月期铜合约 下跌0.77%，至每吨50,390元人民币。

“市场对于来自中国的坏消息非常敏感，由于中国是铜消费大国，可能也应该如此，”澳大利亚国民银行的分析师James Glenn表示。“我们认为增长放缓的势头将持续。”

疲弱的美国数据也打击市场人气。

美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅，因严寒扰乱了建筑活动，但建筑许可连续第三个月减少则表明，楼市出现了一些疲软的迹象。

不过，三位美联储官员周三仍表示，他们认为美国经济获得动能，尽管近期由于严寒天气出现了一些放缓，这使得联储可以坚持缩减购债的计划。

撤出流动性降低了金属的吸引力，因金属业必须向制造商支付更多资金，而投资者可获得的廉价资本却在减少。(完)

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