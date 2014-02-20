路透基点：滨州高新铝电寻求6亿元人民币预付款贷款

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，滨州高新铝电股份有限公司正在寻求6亿元人民币（9,900万美元）三年定期贷款。

Westpac Banking Corp有望成为本案的牵头行。消息人士称，目前谈判的价码约为中国人民银行基准利率的110%。

这笔预付款贷款将由山东魏桥创业集团提供担保，该集团曾在2013年9月签订5.8亿元人民币的两年定期贷款。

魏桥的贷款亦由Westpac担任牵头行，另外还有四家台湾银行参与，分别是彰化商业银行昆山分行、华南商业银行深圳分行、台湾土地银行上海分行以及台湾合作金库苏州分行。（完）