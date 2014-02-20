路透基点：滨州高新铝电寻求6亿元人民币预付款贷款

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，滨州高新铝电股份有限公司正在寻求6亿元人民币（9,900万美元）三年定期贷款。
Westpac Banking Corp有望成为本案的牵头行。消息人士称，目前谈判的价码约为中国人民银行基准利率的110%。
这笔预付款贷款将由山东魏桥创业集团提供担保，该集团曾在2013年9月签订5.8亿元人民币的两年定期贷款。
魏桥的贷款亦由Westpac担任牵头行，另外还有四家台湾银行参与，分别是彰化商业银行昆山分行、华南商业银行深圳分行、台湾土地银行上海分行以及台湾合作金库苏州分行。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。