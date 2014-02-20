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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创两个半月新低，中间价和大行购汇指引方向

* 即期续收跌70个点子，创两个半月新低
    * 中间价连三天加速贬值
    * 自发购汇和疑似干预购汇均有出现
    * 短期市场仍持观望态度
    * 市场价向中间价靠拢

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期 跟随中间价连续第三天收跌，并创两
个半月来新低。中间价贬幅呈加速状态，客盘虽然仍偏结汇，但盘中银行自发购汇、疑似央
行干预的大行主导购汇、油盘购汇均有出现，令人民币贬幅继续扩大。
    
    今天中间价下跌了43个点子，创下今年以来最低价位。银行交易员称，中间价近日连续
走贬，大行购汇时点和价位也不确定，还是不清楚监管层意图，交易风险较大。
    
    一股份行交易员描述称，早盘初段多家银行跟随上日尾盘方向入场购汇，但发现疑似的
干预买盘并未出现，又反手抛出美元。“正砸得兴起，央行来了，（美元）价格瞬间飞了30
多个点。”
    
    他并称，今天客盘看上去还是结汇偏多。大行购汇是即期走贬的主要推手，油盘出手购
汇导致即期跌幅加剧。
    
    另一股份行交易员认为，市场价向中间价回归，这才真正符合央行的政策目标。既保证
了中间价的定价影响力，又维持了以中间价为中枢的双边波动态势。
    
    以即期日低计算，近期离中间价的距离逐步收窄。以周四早盘日低6.0851元计，相当于
较中间价向升值方向波动0.48%，较1月22日最远时的0.93%已经大幅收窄。收盘时，离岸人
民币即期汇价 与在岸价格差也缩至不足200个点子。
    
    全球汇市方面，美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引
燃了新兴市场经济体的疑虑，同时提振日圆等货币。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 
 在岸市场人民币兑美元                         今日        上日     升贬
                  即期成交价格               6.0834      6.0764   -0.12%
                        中间价               6.1146      6.1103   -0.07%
                  成交额                    206亿美元                
                                                                     
                日内相对于中间价最大波幅  0.55% (上限±   日高     日低
                                               1%)                
                      日内波动幅度(pips)       44        6.0807   6.0851 
                  2014年来即期升贬值幅度     -0.48%                      
    1年期美元/人民币掉期升水                   165                   
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:42                 今日         上日      
                   1年期NDF                 6.1250/00     6.111      
                           CNH即期          6.0630/60    6.0486      
       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
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