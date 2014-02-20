中国汽车：东风汽车投资20亿元扩建技术中心，强化自主乘用车研发

路透上海2月20日 - 中国三大汽车集团之一的东风汽车公司周四宣布，旗下东风汽车公司二期项目在湖北武汉正式启动，总投资20亿元人民币，预计2016年投入使用。项目的完成将为东风自主品牌乘用车的研发提供强大的技术支撑。

东风汽车公司新闻稿称，该扩建项目包括产品设计楼和试制工艺车间的二期项目，涵盖动力总成、车身、底盘、电子电器和材料等试验室在内的联合试验室，环境实验室等。

技术中心武汉基地一期项目于2010年7月投入使用，在一期项目的支撑下，东风风神S30、H30、A60等系列车型顺利问市，自主研发的首款E-TECO A16发动机也批量生产。