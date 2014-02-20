中国汽车：东风汽车投资20亿元扩建技术中心，强化自主乘用车研发

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海2月20日 - 中国三大汽车集团之一的东风汽车公司周四宣布，旗下东风汽车公司二期项目在湖北武汉正式启动，总投资20亿元人民币，预计2016年投入使用。项目的完成将为东风自主品牌乘用车的研发提供强大的技术支撑。
东风汽车公司新闻稿称，该扩建项目包括产品设计楼和试制工艺车间的二期项目，涵盖动力总成、车身、底盘、电子电器和材料等试验室在内的联合试验室，环境实验室等。
技术中心武汉基地一期项目于2010年7月投入使用，在一期项目的支撑下，东风风神S30、H30、A60等系列车型顺利问市，自主研发的首款E-TECO A16发动机也批量生产。
东风汽车公司旗下东风汽车有限公司 是其旗舰子公司，后者刚完成向法国汽车大厂PSA标致雪铁龙 的投资交易。东风汽车和法国政府各自向PSA标致投资8亿欧元，持股各占14%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。