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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 16:23 BJT

台湾债市：主要公债殖利率随美债微扬，市场观望静待标债结果

* 主流券殖利率随美债微扬
    * 市场静待两档公债标债结果
    * 标债前台债料将区间盘整
    * 10年债区间暂看在1.57-1.61%

    路透台北2月20日 - 台湾主要公债殖利率周四随美债微扬。交易员认为，今日台债稍有
反应美联储会议记录的利空消息，台债主流券殖利率略随美债走高，目前市场关注周五标售
30年券103/5 及下周二标售10年券103/6的结果，标债前台债料将区间盘整。
    
    交易员指出，由于台债紧接着面临两档标债变数，市场静待标债结果释出方向指引，稍
令多方追价力道减弱，近日主流券殖利率大致反应美债消息而小幅上下波动，预估标债变数
当前，台债主流券殖利率将在既有区间盘整待变。 
    
    “ 有标债不确定因子在，市场偏向盘整。”一位证券商台债交易员称。
    
    交易员认为，尽管交易盘较为关注下周二(25日)标售的10年新券，不过30年券为台债殖
利率曲线的尾端，因此得标结果仍将影响市场投资氛围，此外市场也忧心财政部再度出手截
标恐将左右台债后市。
    
    路透调查显示，台湾周五(21日)将标售的30年期公债103/5期 得标利率将
落在2.25-2.30%。 
    
    市场预估，明日五年券103/4 交投区将落在1.05-1.10%；10年券103/6A031
06=TWO主要交易区在1.57-1.61%。
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.49     1.0809   1.0780-1.0835      79.0
   10     103/6                   +1.35     1.5925   1.5820-1.5950      62.0
    
    美国公债价格周三下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示委员支
持继续缩减购债计划，除非经济发生重大转变。会议记录公布后指标10年期公债US10YT=RR
回吐稍早升幅，跌6/32，收益率报2.74%，周二尾盘报2.71%。        
    
    台湾股市周四小幅收低，结束此前连四日涨势。               证券交易所周五资料
显示，外资及陆资在台股买超9.90亿台币，连五日买超共计270亿台币。               
    
    本周余日全球重要经济事件与数据有：      
    周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金
融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标
；
    周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉
德演讲、美国1月成屋销售年率。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                       2.0100
         10      102/10                       1.5950
          5       103/4                     没有成交
          2       103/1                       0.5750
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 黄凯)
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