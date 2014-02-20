台湾债市：主要公债殖利率随美债微扬，市场观望静待标债结果

* 主流券殖利率随美债微扬 * 市场静待两档公债标债结果 * 标债前台债料将区间盘整 * 10年债区间暂看在1.57-1.61% 路透台北2月20日 - 台湾主要公债殖利率周四随美债微扬。交易员认为，今日台债稍有 反应美联储会议记录的利空消息，台债主流券殖利率略随美债走高，目前市场关注周五标售 30年券103/5 及下周二标售10年券103/6的结果，标债前台债料将区间盘整。 交易员指出，由于台债紧接着面临两档标债变数，市场静待标债结果释出方向指引，稍 令多方追价力道减弱，近日主流券殖利率大致反应美债消息而小幅上下波动，预估标债变数 当前，台债主流券殖利率将在既有区间盘整待变。 “ 有标债不确定因子在，市场偏向盘整。”一位证券商台债交易员称。 交易员认为，尽管交易盘较为关注下周二(25日)标售的10年新券，不过30年券为台债殖 利率曲线的尾端，因此得标结果仍将影响市场投资氛围，此外市场也忧心财政部再度出手截 标恐将左右台债后市。 路透调查显示，台湾周五(21日)将标售的30年期公债103/5期 得标利率将 落在2.25-2.30%。 市场预估，明日五年券103/4 交投区将落在1.05-1.10%；10年券103/6A031 06=TWO主要交易区在1.57-1.61%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.49 1.0809 1.0780-1.0835 79.0 10 103/6 +1.35 1.5925 1.5820-1.5950 62.0 美国公债价格周三下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示委员支 持继续缩减购债计划，除非经济发生重大转变。会议记录公布后指标10年期公债US10YT=RR 回吐稍早升幅，跌6/32，收益率报2.74%，周二尾盘报2.71%。 台湾股市周四小幅收低，结束此前连四日涨势。 证券交易所周五资料 显示，外资及陆资在台股买超9.90亿台币，连五日买超共计270亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据有： 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金 融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标 ； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲、美国1月成屋销售年率。 30 102/9 没有成交 20 103/3 2.0100 10 102/10 1.5950 5 103/4 没有成交 2 103/1 0.5750 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)