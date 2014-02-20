中国环保：广东省将于2月28日竞拍200万吨碳排放权配额

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透北京2月20日 - 中国碳排放权交易所周四称，广东省根据碳排放交易计划将于2月28日竞拍200万吨碳排放权配额，底价为每吨60元人民币(9.86美元)。
这是广东省第三次竞价拍卖，此前两次总共卖出689万吨，均以底价成交。
广东省政府将在6月底之前，向参与碳排放计划的242家发电商和制造商总共卖出2,900万吨2013年碳排放权配额。
为确保踊跃竞拍，政府要求公司必须购买相当于其二氧化碳排放量3%的配额，否则将无法获得97%的免费配额。
但对碳排放权配额竞拍的关注已经影响到二级市场的流动性，二级市场自去年12月19日开市第一天达成12万吨碳排交易后，迄今没有一笔交易完成。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。