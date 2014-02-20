中国环保：广东省将于2月28日竞拍200万吨碳排放权配额

路透北京2月20日 - 中国碳排放权交易所周四称，广东省根据碳排放交易计划将于2月28日竞拍200万吨碳排放权配额，底价为每吨60元人民币(9.86美元)。

这是广东省第三次竞价拍卖，此前两次总共卖出689万吨，均以底价成交。

广东省政府将在6月底之前，向参与碳排放计划的242家发电商和制造商总共卖出2,900万吨2013年碳排放权配额。

为确保踊跃竞拍，政府要求公司必须购买相当于其二氧化碳排放量3%的配额，否则将无法获得97%的免费配额。

但对碳排放权配额竞拍的关注已经影响到二级市场的流动性，二级市场自去年12月19日开市第一天达成12万吨碳排交易后，迄今没有一笔交易完成。(完)