版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 16:31 BJT

新兴汇市：中国经济放缓与美联储继续缩减购债忧虑拖累新兴亚币走低

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.72 102.31 +0.58 +3.50 105.28

坡元 1.2654 1.2632 -0.17 -0.17 1.2632

台币 30.392 30.332 -0.20 -1.45 29.950

韩元 1072.00 1065.50 -0.61 -1.55 1055.40

泰铢 32.57 32.52 -0.15 +0.89 32.86

菲律宾披索 44.77 44.62 -0.34 -0.83 44.40

印尼卢比 11815.00 11765.00 -0.42 +2.92 12160.00

印度卢比 62.31 62.20 -0.17 -0.81 61.80

马币 3.3050 3.2945 -0.32 -0.89 3.2755

人民币 6.0832 6.0764 -0.11 -0.48 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 田建华/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐