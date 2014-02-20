新兴汇市：中国经济放缓与美联储继续缩减购债忧虑拖累新兴亚币走低

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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泰铢 32.57 32.52 -0.15 +0.89 32.86
菲律宾披索 44.77 44.62 -0.34 -0.83 44.40
印尼卢比 11815.00 11765.00 -0.42 +2.92 12160.00
印度卢比 62.31 62.20 -0.17 -0.81 61.80
马币 3.3050 3.2945 -0.32 -0.89 3.2755
人民币 6.0832 6.0764 -0.11 -0.48 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 田建华/许娜)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。