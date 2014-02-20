澳洲股市：证交所新秀APX期以迅速上市卖点吸引中国企业登陆

路透悉尼2月20日 - 澳洲最新股票交易所周四开始运营，计划吸引中国企业前往挂牌，以避开中国国内繁复规定及估值的监管压力，对澳洲证券交易所(ASX) 几近寡占的地位形成挑战。

藉由提供比上海、深圳更快速的挂牌程度及更稳定的监管环境，澳洲亚太证券交易所(APX)希望吸引中国企业上市。

APX下个月将有两家公司上市，APX副主席王人庆指出，他预期明年底之前吸引50家企业上市。

“在中国，企业希望透过IPO筹资的市场很大，”他接受专访时表示。“我们已经在中国与1,000家以上企业举办过说明会。”

APX营运长David Lawrence表示，中国等待挂牌上市的企业大排长龙。

“在中国要花上很长时间才能上市。在这里可以更快完成，”他并表示，在澳洲上市还有监管稳定性的好处，可以建立对一家公开上市公司的信心。

深圳生命力生物保健品公司将成为在APX上市的首例，生命力公司董事长陈良超表示，如果这宗首次公开上市成功，前往澳洲挂牌的较大型中国企业将络绎不绝。