中国债市：利率互换小幅回落，因正回购操作规模温和且PMI欠佳

路透北京2月20日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四小幅回落，因正回购虽续做但规模温和，且上午公布的汇丰中国2月制造业PMI初值欠佳。交易人士称，当前资金价格不断探低，央行下周是否将加大回笼力度值得关注。

“正回购发了600亿还是比预期低，而且这周做的期限也比较短，两周后钱就回流了，手段不算强硬，加上今天PMI比较弱，IRS就下来一些。”北京一银行交易员称。

他指出，25日将进行的例行准备金调整可能对流动性有冲击，另外当前回购利率持续回落，特别是隔夜已经跌破2%的低位，下周央行是否会加大回笼力度值得关注。

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

中国银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6792/4.7917 4.7425/4.8175 4.8263/4.9025 4.9138/4.9963 4.9029/5.1754

上日 4.7259/4.8309 4.7688/4.8500 4.8500/4.9300 4.9325/5.0250 4.9200/5.1950

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变动 -0.0467/-0.0392 -0.0263/-0.0325 -0.0237/-0.0275 -0.0187/-0.0287 -0.0171/-0.0196

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。