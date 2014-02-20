台湾央行：共发行3,399.5亿台币存单，存单发行余额增6亿

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透台北2月20日 - 台湾央行周四公布，共发行3,399.50亿台币存单，相较存单到期金额3,393.50亿台币，存单发行余额增6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,304.5
91天期 0.93 77.0
182天期 1.05 18.0
央行上日共发行663.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,371.4亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负44亿台币，累计超额准备为负2,749亿，加计前期1%的超额准备为689亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。