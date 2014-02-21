新债招标：台湾台电三年期无担债以1.10%定价，低于预期

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透台北2月21日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周五表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.10%，低于市场预估的1.18-1.23%，发行金额32亿台币。
台电并指出，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.74%与1.92%，发行金额各为45亿、32亿及47亿台币。
路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电五年期得标利率约在1.38-1.43%附近；七年期得标利率在1.70-1.75%；10年期得标利率在1.90-1.95%。
台电称，本次公司债总共发行156亿台币，明显高于100亿台币的预期发行金额。
台电前次是在去年12月标售公司债，当时三年券以1.23%定价，五年、七年与10年券得标利率分别为1.46%、1.75%与1.95%，发行总金额为136亿台币 。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM