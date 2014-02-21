新债招标：台湾台电三年期无担债以1.10%定价，低于预期

路透台北2月21日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周五表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.10%，低于市场预估的1.18-1.23%，发行金额32亿台币。

台电并指出，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.74%与1.92%，发行金额各为45亿、32亿及47亿台币。

路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电五年期得标利率约在1.38-1.43%附近；七年期得标利率在1.70-1.75%；10年期得标利率在1.90-1.95%。

台电称，本次公司债总共发行156亿台币，明显高于100亿台币的预期发行金额。

台电前次是在去年12月标售公司债，当时三年券以1.23%定价，五年、七年与10年券得标利率分别为1.46%、1.75%与1.95%，发行总金额为136亿台币 。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)