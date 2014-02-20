更新版 1-台湾数据：1月外销订单逊于预期，美国复苏未如想像强劲

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周四公布的1月外销订单不如预期，虽第一季素来为传统订单的淡季，但其下滑速度亦超乎官方预估，经济部认为美国复苏力道未如想像强劲。
经济部统计处处长林丽贞在记者会上指出，美国自去年12月以来的零售数据、工业生产及出口数据表现不佳，部分受到气候的影响，但气候的影响为短期因素，仍要审慎观察美国整年的复苏情况，因为会影响台湾的接单。
“美国复苏看起来不是想像中的强劲。”林丽贞说。
经济部公布的数据显示，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。其中1月来自美国的订单年减5%，来自中国大陆的订单则年减3.9%。
不过若以台币计价，1月外销订单金额则较去年同期成长0.6%。1月份台币兑美元约贬值3.57%，经济部认为台币贬值有助台湾接单。
**大陆金融紧缩亦影响接单**
除美国复苏力道有疑虑外，林丽贞也指出，在中国大陆的部分，根据台湾部分塑化、机械大厂的说法，大陆的金融紧缩导致厂商对未能预付款项的厂商接单缩手；而在资通讯产品部分，1月来自大陆的电脑接单表现差，除受到平板电脑及智慧手机产品的挤压外，大陆本地电脑品牌的崛起，是否影响台湾电脑厂商的表现，也要十分关心。
林丽贞称由于今年2月的工作天数较去年2月为多(去年2月有多达九天的春节连假)，2月份接单研判将较去年同期好一些，约达300亿美元左右，去年为约290亿美元；今年前两月合并来看，将仍较去年同期正成长，但成长力道不会太大。
经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。
经济部并称，中国推动产业供应链在地化，以及经济结构调整，减少需求，这可能抑制订单的成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年1月 2013年12月
外销订单 -2.8 +7.4
路透调查 +3.3
订单区域
中国大陆(含港) -3.9 +6.9
美国 -5.0 +6.5
欧洲 +2.0 +11.0
日本 +1.6 +9.3
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/黄凯)
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