《中国债市每日综述》现券买气复苏IRS亦走低，因资金面续宽及经济数据弱

* 现券收益率及IRS均走低，主要受益流动性向好

* 央行正回购操作低于预期，资金面宽松局面不改

* 汇丰PMI数据亦显示宏观经济下行风险亦提振市场

路透上海2月20日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周四全线走低。市场人士表示，央行正回购操作量低于市场预期，无碍资金面继续宽松局面，而受益流动性向好，现券买气有所恢复；汇丰PMI数据创七个月新低，宏观经济下行风险亦一定程度提振市场信心。

“买盘还是挺强的，最重要的推动因素还是资金面宽松，”上海一银行交易员称，“今天正回购的量也还是比预期少”。

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

他并表示，信用债方面，短融的需求不错，尤其是短期限的品种，有机构“资金出不掉，买短债作为替代”。

而对于下午的新债招标，上海另一银行交易员表示，因为该期国开债的期限比较短，在当前资金面状况下，会比较抢手。而当前的债券市场整体暖势，与宏观经济数据疲弱亦有关联。

本周密集的利率债发行，亦无法阻挡宽松资金下机构对短债的热烈追捧。中国国家开发银行周四下午招标的约3.3个月增发债，收益率以招标系统设定的下限定位，倍数则罕见高达近8倍。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

“行情来的太突然了，如果资金面持续宽松的话，这波应该可以持续到三月份吧。”上述交易员补充道。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四小幅回落，因正回购虽续做但规模温和，且汇丰中国2月制造业PMI初值欠佳。交易人士称，当前资金价格不断探低，央行下周是否将加大回笼力度值得关注。

剩余期限约6.67年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.42%，上日尾盘为4.4500%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报91.892元，较上日结算价涨0.04元，或0.04%。

**资金供给持续充裕，隔夜跌破2%**

银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

”(正回购操作)量上面低于预期了，本身今天还有国库(现金定存)招标，一对冲，简直就没多少了。“华东一商业银行交易员称。

早间财政部还进行了500亿元的九个月期国库现金定期存款招标，中标利率6.30%，仍居高不下，因1月放贷过猛，且受新型类存款投资产品等影响，存款流失较多致银行揽存压力颇重。

华东另一商业银行交易员则指出，目前资金面的确非常宽松，但其并不认为流动性彻底好转，实质机构心态仍偏脆弱。

她称，“今天前我一直觉得就最近市场的情况来看，1天在3.0%以下，7天在3.5%-4.5%，一个月在5%左右，是比较合适的浮动，利率中枢会比去年整体下移，央行也会让利率保持窄幅波动。”

“但如果像今天这样，价格下行太厉害的话，下周不知道央行会不会又加大力度。”她指出。

北京时间16:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9124 2.3442 -43.18

七天 3.6805 3.7516 -7.11

14天 3.9865 4.5174 -53.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9050 1.8250 +108.00

七天 3.1200 3.7000 -58.00

14天 3.5550 4.1500 -59.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0310 2.4300 -39.90

七天 3.7300 3.8600 -13.00

14天 4.2300 4.8800 -65.00

Shibor

其中:隔夜 1.9810 2.4030 -42.20

七天 3.7030 3.7620 -5.90

三个月 5.5960 5.6000 -0.40