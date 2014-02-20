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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月20日

路透伦敦2月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           289,600           -1,025
    锡             8,430             -165
    铅           201,275             -600
    锌           788,875           -6,175
    铝         5,353,425           -4,275
    镍           269,214              -42
    铝合金        54,800              -40
    NASAAC        78,340             -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据       库存分布              品种    库存数据       库存分布
 种                                                              
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅      MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡      MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 许娜)
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