欧元债市：西班牙公债收益率弹离八年低位，为新债发行做准备

投资者认知的变化可能是因为欧元区PMI数据，该数据公布后将有40-50亿欧元五年期、10年期和30年期公债标售。

周四公布的调查显示，法国2月服务业活动萎缩幅度为九个月最大，表明经济初步复苏势头仍然脆弱，法国表现仍落后于欧元区其他成员国。

“对二线国家的人气一直不错，因此标售不会遇到问题，”北欧联合银行(Nordea)首席固定收益分析师Jan von Gerich说。

PMI数据可能“扭曲公债投标过程”，但西班牙已经标售出大量公债“应该能够建立信心。”

“如果人气再转向的话，他们在今年晚些时候能更自如地放慢标售节奏。”

10年期西班牙公债收益率 日内上升2个基点至3.58%，高于周三早些时候触及的八年低点3.499%。

10年期意大利公债收益率 也稍稍脱离昨日触及的八年低点3.4%，因市场认可提名总理伦齐的改革日程。

10年期德国公债收益率 下跌1个基点至1.65%，受疲弱的法国PMI数据影响。(完)

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