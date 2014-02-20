欧元债市：西班牙公债收益率弹离八年低位，为新债发行做准备

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
投资者认知的变化可能是因为欧元区PMI数据，该数据公布后将有40-50亿欧元五年期、10年期和30年期公债标售。
周四公布的调查显示，法国2月服务业活动萎缩幅度为九个月最大，表明经济初步复苏势头仍然脆弱，法国表现仍落后于欧元区其他成员国。
“对二线国家的人气一直不错，因此标售不会遇到问题，”北欧联合银行(Nordea)首席固定收益分析师Jan von Gerich说。
PMI数据可能“扭曲公债投标过程”，但西班牙已经标售出大量公债“应该能够建立信心。”
“如果人气再转向的话，他们在今年晚些时候能更自如地放慢标售节奏。”
10年期西班牙公债收益率 日内上升2个基点至3.58%，高于周三早些时候触及的八年低点3.499%。
10年期意大利公债收益率 也稍稍脱离昨日触及的八年低点3.4%，因市场认可提名总理伦齐的改革日程。
10年期德国公债收益率 下跌1个基点至1.65%，受疲弱的法国PMI数据影响。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王洋; 审校 郑茵/白云)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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