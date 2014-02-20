路透基点：中国联塑将三年期贷款规模增至1.35亿美元

路透2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市的中国联塑集团控股有限公司将其三年期贷款规模从1亿美元增至1.35亿美元。

牵头行兼簿记行台北富邦商业银行和中国信托商业银行各自承贷3,000万美元和2,800万美元。

第一商业银行和富邦（香港）担任主办行，各自承贷2,000万美元和700万美元。

还有五家银行以安排行身份加入，各自承贷1,000万美元，他们是：台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库。

协议预计将在3月初签署。

如此前报导，这笔子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，在1月17日之前承诺参贷的银行可获得9个基点的优惠费用。

基于上述优惠费用和价码，承贷3,000万美元的银行可获综合收益225个基点，前端费为66个基点，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益220个基点，费用51个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益215个基点，费用36个基点。

贷款将用于现有债务的再融资。

中国联塑是建材及家居用品生产商，穆迪和惠誉对其评级分别为Ba2和BB。（完）