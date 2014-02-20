路透基点：中国联塑将三年期贷款规模增至1.35亿美元

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市的中国联塑集团控股有限公司将其三年期贷款规模从1亿美元增至1.35亿美元。
牵头行兼簿记行台北富邦商业银行和中国信托商业银行各自承贷3,000万美元和2,800万美元。
第一商业银行和富邦（香港）担任主办行，各自承贷2,000万美元和700万美元。
还有五家银行以安排行身份加入，各自承贷1,000万美元，他们是：台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库。
协议预计将在3月初签署。
如此前报导，这笔子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，在1月17日之前承诺参贷的银行可获得9个基点的优惠费用。
基于上述优惠费用和价码，承贷3,000万美元的银行可获综合收益225个基点，前端费为66个基点，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益220个基点，费用51个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益215个基点，费用36个基点。
贷款将用于现有债务的再融资。
中国联塑是建材及家居用品生产商，穆迪和惠誉对其评级分别为Ba2和BB。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。