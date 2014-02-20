中国互联网：阿里和腾讯支持的两大打车软件垄断九成市场份额--易观

路透上海2月20日 - IT咨询机构易观国际近日发布去年第四季中国打车APP市场监测报告显示，国内两大互联网巨头--阿里巴巴 和腾讯 支持的两家打车软件公司合计占据逾九成的市场份额，打车APP(应用程序)市场双寡头局面持续。

阿里巴巴支持的快的打车市场份额达到46.7%，超过第二名的嘀嘀打车3.1个百分点，快的打车去年第四季并购的大黄蜂打车的市场份额为3.2%。易观报告指出，打车软件行业烧钱情况将持续，直到盈利模式更为清晰，各厂商将更多依靠产品本身吸引用户。

报告指出，在分别获得阿里和腾讯投资后，快的打车与嘀嘀打车竞争愈演愈烈，快的打车与支付宝钱包合作推广线下出租车市场，支持支付宝付车费，嘀嘀打车入驻腾讯微信，无需下载客户端即可用微信支付打车款，这种打车软件与移动支付相结合的方式，其最终目的在于用户扩张和用户使用移动支付习惯的培养，能够有效促进移动支付产业发展。

1月中旬起，为加强软件推广力度及培养移动支付习惯，快的打车和嘀嘀分别投入数亿元人民币，对使用支付宝或微信支付的叫车消费者和出租司机分别进行10-15元/单的补贴，近日随着竞争加剧，双方的补贴幅度进一步提高。

报告称，在政策监管和巨大资本投入的双重压力下，打车软件厂商都在加紧探索盈利模式，2013年第四季，盈利模式的探索主要体现在跨界合作以及新领域延伸，例如快的打车与嘀嘀打车已与携程合作，在携程旅行新版本中加入打车服务。