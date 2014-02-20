香港个股：中国财险拟发行最多110亿元人民币次级债，以提高偿付能力

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 中国最大财产保险公司--中国财险 周四公布，拟发行本金总额不超过110亿元人民币次级定期债务，期限为10年，以提高偿付能力。
中国财险于联交所一份声明中称，“董事会已审慎考虑不同方案以满足资本金需要，经考虑目前利率市场环境等，认为发行次级定期债务为目前最合适方案。”
发行计划须待股东大会、中国保监会和其他相关主管部门的批准后，方可作实。
中国财险寻求增资的举动，折射出国内以车险为主的财产保险市场保持畅旺，令保险商有需要补充资本金以支持业务高速增长。
受新车销售带动，1月国内车险需求强劲，中国财险上月的保费收入按年增长22%，高于其2013年全年保费收入增幅15%。其主要竞对手中国平安保险 、中国太平 旗下太平保险同月保费收入增幅达30%或以上。
根据保监会的规定，保险公司偿付能力充足率低于150%或者预计未来两年内偿付能力充足率将低于150%的，可以申请募集次级债。
于去年6月末，中国财险的偿付能力充足率为195%。
该股今天收跌1.29%，报10.72港元；过去一个月累计升逾4%。
中国财险为中国最大综合保险商--人保集团 子公司。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。