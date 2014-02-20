路透基点：中信富通将三年期境外定期贷款规模降至4.5亿元人民币

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中信富通融资租赁有限公司已将其三年期境外定期贷款规模从5亿元人民币降至4.5亿元人民币(7,400万美元)。
牵头行兼簿记行国泰世华银行承贷2亿元人民币。远东国际银行和台湾企银担任牵头行，各自承贷1亿元人民币。彰化商业银行以主办行身份加入，承贷5,000万人民币。
协议预计在2月末或3月初签署。
消息人士透露，这笔贷款由借款人的境内应收账款做抵押，贷款利率为中国人民银行基准利率的80%。
承贷1亿元人民币的银行，可获100个基点前端费和牵头行头衔；承贷5,000万-9,900万元人民币者，可获60个基点费用和主办行头衔。
这笔贷款有六个月的宽限期，分六期每半年不等额偿还，平均年限为1.75年。
所筹款项将用作营运资本。
根据公司网站，中信集团旗下的中信资产管理公司持有借款人51%的股权。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。