版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:10 BJT

路透基点：中信富通将三年期境外定期贷款规模降至4.5亿元人民币

路透2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中信富通融资租赁有限公司已将其三年期境外定期贷款规模从5亿元人民币降至4.5亿元人民币(7,400万美元)。

牵头行兼簿记行国泰世华银行承贷2亿元人民币。远东国际银行和台湾企银担任牵头行，各自承贷1亿元人民币。彰化商业银行以主办行身份加入，承贷5,000万人民币。

协议预计在2月末或3月初签署。

消息人士透露，这笔贷款由借款人的境内应收账款做抵押，贷款利率为中国人民银行基准利率的80%。

承贷1亿元人民币的银行，可获100个基点前端费和牵头行头衔；承贷5,000万-9,900万元人民币者，可获60个基点费用和主办行头衔。

这笔贷款有六个月的宽限期，分六期每半年不等额偿还，平均年限为1.75年。

所筹款项将用作营运资本。

根据公司网站，中信集团旗下的中信资产管理公司持有借款人51%的股权。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐