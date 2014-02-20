《分析》美日利差可能缩窄，或扭转日圆疲势

**暗中缩减购债**

多数市场人士预计，日本央行将进一步放宽政策，不过由于日本央行总裁黑田东彦仍乐观认为经济在改善，使市场人士的这类预期有所降低。

部分债券交易员揣测，日本央行甚至可能放缓购债步伐。

日央行曾表示，为了实现将基础货币每年扩大60万亿至70万亿日圆的目标，央行每月可能需要购买约7万亿日圆(685亿美元)的债券。

但现在分析师估计，央行不必购买那么多，仅需要购买6.5万亿债券就可以实现目标，因为银行卖给日本央行的债券的存续期长于先前预期。

“日本央行现在的说法是，基础货币的目标更为重要，每月购买7万亿日圆债券只是实现这个目标的工具，“Japan Macro Advisors的首席分析师Takuji Okubo表示。

”如果日本央行‘暗中缩减购债’，可能稍稍加大日债收益率曲线上行的压力，这可能也是使美日利差缩窄的一个因素，“他表示，并称”这可能是推动日圆未来走强的一个原因。“(完)