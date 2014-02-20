中国债市：央行发布IRS集中清算通知，双边清算7月1日起面临转换

路透上海2月20日 - 在上海清算所1月2日启动利率互换（IRS）集中清算业务后，中国人民银行今日正式发布开展利率互换集中清算业务的通知，建立场外金融衍生品集中清算机制。之前过渡阶段选择双边自行清算模式的，7月1日起将要求均应选择集中清算。

今年1月IRS集中清算业务启动时，金融机构可以根据自身实际情况，选择双边自行清算或者集中清算。

今日刊登在央行网站上的通知要求，自2014年7月1日起，金融机构之间新达成的，以FR007、Shibor_ON和Shibor_3M为参考利率的，期限在5年以下（含5年）的人民币利率互换交易，凡参与主体、合约要素符合上海清算所有关规定的，均应提交上海清算所进行集中清算。不能进行集中清算的，应向中国人民银行说明。

人民币利率互换集中清算业务，是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方（CCP）承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。

上海清算所自2014年1月2日起，试行开展人民币利率互换集中清算业务。首日，上海清算所共处理15家金融机构提交集中清算的人民币利率互换交易59笔，名义本金50.25亿元人民币。

央行表示，将根据场外金融衍生产品的风险敞口情况、交易活跃程度、定价机制完善情况、标准化程度及指定集中清算机构的准备充分性等情况，决定其他场外金融衍生产品进行集中清算的类别及具体品种。（完）

参看详情，请点击央行网站 here (发稿 徐永 审校 黄凯)