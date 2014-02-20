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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 17:32 BJT

《汇市简讯》欧元区数据欠佳提供作空欧元新动能

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* 欧元/美元的2月高点可能已于1.3773止步

* 在法国PMI数据公布之前，放空欧元已经不难接受。法国PMI公布后显示萎缩情况加剧后，现在更能放心出脱欧元。欧元区PMI低于市场预估，亦是一项利空

* 美联储会议记录态度偏向强硬，强化放空欧元理由

* 本月底公布的欧元区通胀数据有可能引发欧元卖盘

* 欧元2月期间由1.3476起涨的升势，已经洗掉旧有空仓，因此若出现下跌，这项因素将拉长跌势长度

* 欧元必须出现意外的偏多导火线，才能升破2014年高点1.3776

* 欧元看来可能朝今年以来1.3476-1.3776区间低端回跌(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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