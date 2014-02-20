《汇市简讯》欧元区数据欠佳提供作空欧元新动能

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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* 欧元/美元的2月高点可能已于1.3773止步
* 在法国PMI数据公布之前，放空欧元已经不难接受。法国PMI公布后显示萎缩情况加剧后，现在更能放心出脱欧元。欧元区PMI低于市场预估，亦是一项利空
* 美联储会议记录态度偏向强硬，强化放空欧元理由
* 本月底公布的欧元区通胀数据有可能引发欧元卖盘
* 欧元2月期间由1.3476起涨的升势，已经洗掉旧有空仓，因此若出现下跌，这项因素将拉长跌势长度
* 欧元必须出现意外的偏多导火线，才能升破2014年高点1.3776
* 欧元看来可能朝今年以来1.3476-1.3776区间低端回跌(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)