《台湾金融市场一周展望》美冰风暴待春阳化解，台股由中小企业续攻坚

* 美国经济表现不佳暂以短期因素视之

* 台股下周无重大利空仍有机会攻高

* 台币趋贬机会稍大，债市横向整理

记者 林妙容

路透台北2月21日 - 美国严寒气候是经济表现不佳的元凶？随着早春即将来临，金融市场将有机会检视这个命题的对错。

但短线来看，台湾本地市场仍倾向将美国复苏迟滞归咎于冰风暴，认为其影响将属短期。这样看来，就为下周寻求延续农历年后涨势的台股找到理由，且小型股涨势可望更胜权值股一筹。

〞只要外资持续回补，量能配合放大，不管集中市场或店头市场下周都有机会再创波段高点。〞台新投顾台股分析师黄文清说。

美国联邦储备理事会(美联储/Fed)新任主席叶伦下周将再度于国会听证，这场被暴风雪延迟的证词，是下周国际市场最重要的事件之一。叶伦此前在国会听证的证词及本周公布的Fed会议纪录都显示，美联储将仍继续每次续减QE(量化宽松)购债规模100亿美元的步伐。

黄文清预期叶伦在下周的听证会上可望延续这个基调。只要叶伦的证词未脱此前范围，将意味着Fed对近来美国经济数据不佳并不过份担忧，也就是去年底以来美国复苏力道之所以薄弱，确实应与气候恶劣有关。

至于中国大陆因调结构而压抑经济表现，虽持续为市场带来杂音，但内需短线依旧强劲，下周亦以中性看待。

这将让美股持续于高档震荡，而台股集中市场指数 在涨多上档空间受限的情况下，再度挑战今年年高的8,668.95点仍有机会。

台湾集中市场加权股价指数本周来收高1.04%，以小型股及新兴产业为主的柜买(OTC)指数 本周则收高3.19%；累计农历春节后涨幅，集中市场则以约1.65%的涨幅落后于柜买的走高约7.51%。

**中小型股下周亦拉主弦**

尽管集中市场(上市公司)盘面今年来随着美股走高，但从涨幅看来，确实不如以中小型股主导的上柜公司市场。

摩根中小基金经理人叶鸿儒指出，今年来上柜电子通路、电子零组件、航运、机械类股涨幅都逼近甚至超过一成，也带动OTC指数持续带量创近两年半新高。

他认为，外资开始回补台股，并连续九日买超上柜指数，令中小型股人气及买气均热络，对比加权指数量能萎缩下滑，短线盘面以中小型股为主轴趋势可望延续。

〞柜买指数仍守在新高附近，线型强势，近期中小型股为主的选股不选市行情还是会持续。〞他说。

台新投顾的黄文清则认为，本周台湾主计总处仍上修台湾全年经济成长率的预估至2.82%，民间多估超过3%，台湾仍有〞缓成长〞的空间，不论对上市或上柜市场，台股都没有重大利空消息，也将支撑下周的偏多行情。

他亦认为中小型的软体、电子商务、生技及文创个股下周将有领头表现空间。

**台债区间整理待10年债标售**

相对股市偏多看待，同受台湾资金宽松支撑的台债市场，在前波一轮多头行情过后，本周受标债变数影响，主流券殖利率大致随美债窄幅波动。周五30年新券 标售结果出炉后，下周二(25日)10年公债103/6 标售又接连登场，变数当前下，市场对下周走势暂估横向整理。

〞先接受标债的考验，只要不标高就会有利于偏多气氛。〞一位证券商公债交易员称。

市场人士指出，近期标债变数颇多，30年新券103/5得标利率略低于预期，10年期公债103/6殖利率弹幅即随之收敛，殖利率曲线趋于稳定，但在美债仍于中性区间整理的情况下，台债亦暂无方向。

美国指标10年公债 殖利率本周来在2.675-2.773%的高低区间内波动，对台债交易员来说，此区间尚未能为台债指出方向。而在美国经济前景仍有疑虑，且叶伦下周将再至国会听证，交易员料美债下周不会脱离当前区间太远。

交易员认为，由于10年新券103/6发行前交易主要区间落在1.58-1.61%，预估得标利率区间大致落在这个范围，不过仍须视下周标债前夕的整体市场气氛而定，预估标债变数未除前，市场操作偏向观望。

台湾央行周五午间表示，财政部委托标售的30年期公债103/5得标利率为2.23%，略低于市场预期。

**汇市美元强势年看法不变**

一向对美联储动向最敏感的汇市，下周亦集中聚焦在叶伦赴国会听证事件。

汇银人士指出，受到美联储宽松购债持续缩减的预期，2014年仍将是美元强势年度，尤以上半年更明显。

只不过台湾央行在汇市仍将以动态稳定为最高指导原则，这令本周以来尽管国际美元走强，韩元 走弱、人民币 大贬的外部环境下，台币实质交易区间仅由30.200贬至30.330的水位，变动区间并不算大。

他们认为，中国的经济前景趋弱或是本次人民币大幅走贬的主因，但即便人民币在下周仍有走弱疑虑，台币兑美元也不会有太大机会贬破30.400。

〞突然之间30.330以上一下子(美元)卖单都出来了，包括很多大的本地银行，这有点不寻常...很有可能是央行进来干预，不让台币一下子贬太多。〞一位大型民营银行交易员说。

市场预期下周国际美元走强的机会仍大，亚币中则须密切观察人民币以及韩元走势。

人民币和韩元短线若波动较大、持续走贬，台湾央行的态度将至为关键，台币跟随主要亚币贬值的首个关卡先看30.350，但若短线擦枪走火，贬破30.500也不无可能。

**下周仅有四交易日，货市小心紧俏**

一向较为平静的货币市场本周受龙头银行--台湾银行可运用资金不足影响，市场分配不均，预计此一情形月底前仍难以转变。且下周有国库券、两年期存单以及30年公债要交割，再加上月底例行紧缩因素影响，预料整体资金状况将偏紧。

〞下周蛮多要交割的，由于卡了月底因素。短率会不会走高，还不清楚。〞一位银行资调人士称。

一票券商交易员表示，为避免资金落点过度集中在下周，目前拆款多以跨过月底为主，利率则成交在0.42-0.43%附近。

市场猜测，台银因国库借款到期续借，且扩大借贷额度，导致不但无法提供市场资金，反而出现拆入需求，让资金调度难度略有增加，下周仍须谨慎以对。