更新版 1-台湾货币市场：通货持续回笼但分配不均，年后资金不如预期宽裕

* 央行扩大冲销，年后存单发行余额增逾900亿台币

* 分配不均，年后资金不如预期宽裕

* 券商资金缺口小，短票与RP利率均不变 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北2月20日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。银行资金调度人士称，农历年后通货回笼仍在进行，央行持续扩大冲销回收多余资金。不过因有大型行库可运用资金未如预期宽裕导致分配不均，令年后通常偏向泛滥的惯性被打破。

货币市场人士指出，至上日为止，央行在农历年后存单发行余额已增加936.9亿台币，累计发行余额自年前的6.5兆增至逾6.6兆(万亿)台币。此外，央行也于本月将例行标售的364天期存单金额上调至1,200亿台币，以回收年前新增发行的通货。

不过资金调度人士普遍反映，今年通货陆续回笼后，各家金融机构不是普遍性的多钱，反而有大型行库从年前持续缺钱至今。各家银行也是多缺不一，这令市场交易员嗅出了一丝不寻常的味道，认为若情况持续，短率可能有走扬压力。

“周转金不似以往宽松。前几年客户年后都打来，拼命要消钱。”一位资调人士称。

另一大型票券商交易员则认为，市场现象若延续可能会令短率承压。由于美国QE(量化宽松)开始退场，台湾也势必无法维持过往适度宽松的状态，“好歹也要反应一下。”

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周三通货回笼约189.07亿台币，年后累计回笼约2,644.56亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.72兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，上日收盘区间则为0.295-0.410%；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.450%。

**票券商资金缺口小**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，由于资金缺口不大，因此没有卖票的急迫需求，成交利率仍维持上日水准。有留意到资金分配不均的状况，但对资金调度尚未造成影响。

“定期买票的还是会买，但拆款是比较紧一点。”一位票券商交易员说。

另一大型银行交易主管则表示，虽然市场资金不如预期般普遍宽松，不过短票的利率还是偏低。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，0.60%成交较多，同上日。

台湾央行今日存单到期3,393.5亿台币，共发行3,399.50亿台币存单，存单发行余额增6亿。 周五央行存单到期金额为3,599亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负58亿台币，累计超额准备为负2,807亿、加计前期1%的超额准备为631亿台币。

**RP利率持于低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率仍持于低位。市场交易人士表示，今日投信端资金转趋稍多，而目前券商资金缺口偏小，RP成交利率依旧徘徊在既有区间。

他们指出，近日投信端资金多缺不一情况有所改变，投信较为青睐承作公司债RP，加以有寿险公司拟将公债RP券源转为承作公司债RP；然而目前市场欠缺公司债券源标的，令公司债RP成交利率续处低位。

〞公司债的话，投信都会抢着要。〞一位证券商交易员说。

此外，有票券商交易人士指出，今日投信端资金转为稍多一点，然目前资金调度以向银行拆款为主，因此今日依旧不多收RP资金，RP利率仍维持在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。