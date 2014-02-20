中国金属：政府可能派遣代表团访问印尼厘清金属投资政策--消息

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 中国内阁官员与多家投资印尼的金属企业会谈
* 企业希望取得融资协助及印尼政策的消息
路透香港2月20日 - 中国当局正在组成一个中资企业代表团，成员都是计划在印尼兴建金属厂的企业，这是首次有迹象显示，中国政府可能担心印尼矿石出口禁令影响供应。
多位业界消息人士指出，中国商务部正在安排代表团拜会印尼政府官员，希望针对由中国牵头的既有投资计划及可能投资，厘清相关政策，但访问时间尚未决定。
两名知情业界人士表示，这项访问的计划是在上周北京一场政商会议上透露。
消息人士表示，由于为项目筹资遭遇困难，参与会议的企业要求中国当局在融资、投资状况资讯方面提供支援，并协助预测印尼政策走向。
消息人士表示，出席会议的约有13家计划兴建镍铁合金生产工厂或铝冶炼厂的企业主管，以及商务部、发改委、外交部官员。
一名消息人士称，中国当局希望利用印尼出口禁令的机会，削减中国含镍生铁产能。
“(政府)预期印尼禁止将有助整并中国镍铁合金领域，”消息人士称。
消息人士称，印尼的禁令将推高矿石价格，迫使财务欠佳的小型产商关闭。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。