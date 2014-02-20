中国金属：政府可能派遣代表团访问印尼厘清金属投资政策--消息

* 中国内阁官员与多家投资印尼的金属企业会谈

* 企业希望取得融资协助及印尼政策的消息

路透香港2月20日 - 中国当局正在组成一个中资企业代表团，成员都是计划在印尼兴建金属厂的企业，这是首次有迹象显示，中国政府可能担心印尼矿石出口禁令影响供应。

多位业界消息人士指出，中国商务部正在安排代表团拜会印尼政府官员，希望针对由中国牵头的既有投资计划及可能投资，厘清相关政策，但访问时间尚未决定。

两名知情业界人士表示，这项访问的计划是在上周北京一场政商会议上透露。

消息人士表示，由于为项目筹资遭遇困难，参与会议的企业要求中国当局在融资、投资状况资讯方面提供支援，并协助预测印尼政策走向。

消息人士表示，出席会议的约有13家计划兴建镍铁合金生产工厂或铝冶炼厂的企业主管，以及商务部、发改委、外交部官员。

一名消息人士称，中国当局希望利用印尼出口禁令的机会，削减中国含镍生铁产能。

“(政府)预期印尼禁止将有助整并中国镍铁合金领域，”消息人士称。