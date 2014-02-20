离岸人民币：台湾永丰金将募集发行RQFII基金，为台资金融机构首发

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，将在香港正式募集人民币合格境外机构投资者(RQFII)中国收益型基金，为第一档台资金融机构自行设计、发行的RQFII基金，募集上限为5亿元人民币。
“(该产品)经过一定相关程序申请后，就可提供给OBU的境外客户。”永丰金控代理发言人陈亭如说。
随着台湾自由经济示范区OBU业务松绑，OBU可对客户可提供各项外币衍生性金融商品，包括人民币在内，永丰金将率先抢食OBU境外客户商机。
金管会去年底宣布，进一步松绑OBU办理外币衍生性金融商品业务的客户门槛限制及投资商品范围，并放宽OBU得以负面表列方式办理未涉及台币的新种外汇业务。
永丰金控旗下永丰金资产管理(亚洲)公司在2013年11月底成为第一家取得RQFII资格及额度的台资金融机构。
该档永丰金RQFII基金主要投资标的以中国大陆境内固定收益型产品，包括货币市场及短期固定收益债券等。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。