离岸人民币：台湾永丰金将募集发行RQFII基金，为台资金融机构首发

路透台北2月20日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，将在香港正式募集人民币合格境外机构投资者(RQFII)中国收益型基金，为第一档台资金融机构自行设计、发行的RQFII基金，募集上限为5亿元人民币。

“(该产品)经过一定相关程序申请后，就可提供给OBU的境外客户。”永丰金控代理发言人陈亭如说。

随着台湾自由经济示范区OBU业务松绑，OBU可对客户可提供各项外币衍生性金融商品，包括人民币在内，永丰金将率先抢食OBU境外客户商机。

金管会去年底宣布，进一步松绑OBU办理外币衍生性金融商品业务的客户门槛限制及投资商品范围，并放宽OBU得以负面表列方式办理未涉及台币的新种外汇业务。

永丰金控旗下永丰金资产管理(亚洲)公司在2013年11月底成为第一家取得RQFII资格及额度的台资金融机构。