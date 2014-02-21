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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 16:44 BJT

香港数据：1月份综合CPI按年升4.6%，受春节消费带动

路透香港2月21日 - 香港统计处周五公布，1月份综合消费物价指数（CPI）按年上升4.
6%，增速较前一个月的4.3%有所加快，主要受春节消费带动。
    
    剔除一次性纾困措施，1月份的基本通胀率按年升4.3%，稍高于前月的3.9%。
    
    政府发言人指出，由于农历新年在今年及去年于不同时间出现，今年在1月底至2月初，
而去年则在2月中。因此，为更有效地判断基本通胀走势，当取得1月及2月份的通胀数字后
将两者合并分析，会较有意义。
    
    发言人并称，输入通胀仍然保持轻微，加上2013年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮
现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。
    
     （单位:%）        2014年1月  2013年12月  2013年1月
     综合消费物价指数   +4.6       +4.3        +3.0
     甲类消费物价指数   +4.5       +4.3        +3.8  
     乙类消费物价指数   +4.8       +4.4        +2.8
     丙类消费物价指数   +4.5       +4.1        +2.4  
     基本通胀率        +4.3       +3.9        +3.1   （完）
 
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 (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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