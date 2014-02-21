香港数据：1月份综合CPI按年升4.6%，受春节消费带动

路透香港2月21日 - 香港统计处周五公布，1月份综合消费物价指数（CPI）按年上升4. 6%，增速较前一个月的4.3%有所加快，主要受春节消费带动。 剔除一次性纾困措施，1月份的基本通胀率按年升4.3%，稍高于前月的3.9%。 政府发言人指出，由于农历新年在今年及去年于不同时间出现，今年在1月底至2月初， 而去年则在2月中。因此，为更有效地判断基本通胀走势，当取得1月及2月份的通胀数字后 将两者合并分析，会较有意义。 发言人并称，输入通胀仍然保持轻微，加上2013年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮 现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。 （单位:%） 2014年1月 2013年12月 2013年1月 综合消费物价指数 +4.6 +4.3 +3.0 甲类消费物价指数 +4.5 +4.3 +3.8 乙类消费物价指数 +4.8 +4.4 +2.8 丙类消费物价指数 +4.5 +4.1 +2.4 基本通胀率 +4.3 +3.9 +3.1 （完） 浏览香港经济相关新闻,请点选： 浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here)(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)