香港数据：1月份综合CPI按年升4.6%，受春节消费带动

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透香港2月21日 - 香港统计处周五公布，1月份综合消费物价指数（CPI）按年上升4. 6%，增速较前一个月的4.3%有所加快，主要受春节消费带动。 剔除一次性纾困措施，1月份的基本通胀率按年升4.3%，稍高于前月的3.9%。 政府发言人指出，由于农历新年在今年及去年于不同时间出现，今年在1月底至2月初， 而去年则在2月中。因此，为更有效地判断基本通胀走势，当取得1月及2月份的通胀数字后 将两者合并分析，会较有意义。 发言人并称，输入通胀仍然保持轻微，加上2013年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮 现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。 （单位:%） 2014年1月 2013年12月 2013年1月 综合消费物价指数 +4.6 +4.3 +3.0 甲类消费物价指数 +4.5 +4.3 +3.8 乙类消费物价指数 +4.8 +4.4 +2.8 丙类消费物价指数 +4.5 +4.1 +2.4 基本通胀率 +4.3 +3.9 +3.1 （完） 浏览香港经济相关新闻,请点选： 浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here)(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM