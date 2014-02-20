全球农业：2014年泰国天然橡胶产量料下降--ANRPC秘书长

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透印度科钦2月20日 - 天然橡胶生产国协会(ANRPC)一位高级官员周四对路透表示，2014年泰国天然橡胶产量可能会下降，因政治局势动荡和价格大幅下挫遏制产出。
目前天然橡胶的价格距离多年低点不远。泰国是全球最大的产胶国，若该国产量下降，将有助于价格的反弹。
ANRPC秘书长Kamarul Baharain bin Basir说：“由于政治不确定性，产量肯定会下降，价格正在走跌，这也影响割胶。”
2013年泰国天然橡胶的产量估计为400万吨。
他表示，尽管泰国的产量下降，但ANRPC成员国的总产量将小幅上升，得益于印度和越南的产量创下纪录。
ANRPC估算2013年其成员国橡胶总产量在1,100万吨。(完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。