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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:44 BJT

全球农业：2014年泰国天然橡胶产量料下降--ANRPC秘书长

路透印度科钦2月20日 - 天然橡胶生产国协会(ANRPC)一位高级官员周四对路透表示，2014年泰国天然橡胶产量可能会下降，因政治局势动荡和价格大幅下挫遏制产出。

目前天然橡胶的价格距离多年低点不远。泰国是全球最大的产胶国，若该国产量下降，将有助于价格的反弹。

ANRPC秘书长Kamarul Baharain bin Basir说：“由于政治不确定性，产量肯定会下降，价格正在走跌，这也影响割胶。”

2013年泰国天然橡胶的产量估计为400万吨。

他表示，尽管泰国的产量下降，但ANRPC成员国的总产量将小幅上升，得益于印度和越南的产量创下纪录。

ANRPC估算2013年其成员国橡胶总产量在1,100万吨。(完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
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