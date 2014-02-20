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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一年半高位，得益于出口走强及供应忧虑

路透吉隆坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，收复上日失地，触及一年半以来最高，因出口数据强劲且外界担心干旱气候影响供应。

交易商表示，马来西亚和印尼部分地区遭遇干旱气候，给棕榈树种植带来一定压力，影响到棕榈果的生长，导致本月减产幅度大于预期。

“天气太干。毛棕榈油产量很可能出现两位数降幅。榨油厂抱怨他们没有足够的棕榈果，”一外国大宗商品经纪公司的交易员称。

这名交易员补充道，如果干旱气候得不到缓解，未来几个月的收成可能会进一步受阻。

马来西亚指标5月棕榈油期货 收高1.7%至每吨2,755马币(林吉特)，处于今日交投区间顶端，且为2012年9月以来最高。

整体成交量为39,428口，略高于平常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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