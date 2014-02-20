马来西亚期市：棕榈油期货触及一年半高位，得益于出口走强及供应忧虑

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透吉隆坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，收复上日失地，触及一年半以来最高，因出口数据强劲且外界担心干旱气候影响供应。
交易商表示，马来西亚和印尼部分地区遭遇干旱气候，给棕榈树种植带来一定压力，影响到棕榈果的生长，导致本月减产幅度大于预期。
“天气太干。毛棕榈油产量很可能出现两位数降幅。榨油厂抱怨他们没有足够的棕榈果，”一外国大宗商品经纪公司的交易员称。
这名交易员补充道，如果干旱气候得不到缓解，未来几个月的收成可能会进一步受阻。
马来西亚指标5月棕榈油期货 收高1.7%至每吨2,755马币(林吉特)，处于今日交投区间顶端，且为2012年9月以来最高。
整体成交量为39,428口，略高于平常的35,000口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。