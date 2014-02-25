香港数据：1月出口值录得轻微按年跌幅，因输往亚洲货值下跌

路透香港2月25日 - 香港政府统计处周二公布，2014年1月整体出口货值按年下跌0.4%，期内进口货值亦下跌2.7%，因输往台湾、新加坡、中国内地等亚洲货值下跌，对美国出口货值则上升。

按货品类别的出口货值，以通讯、录音及音响设备以及珠宝、金饰等杂项制品的跌幅最大。而电动机械以及办公室机器的出口货值录得升幅。

1月的转口货值按年下跌0.4%，而港产品出货值跌幅为4.3%。

政府发言人表示，商品出口货值在1月录得轻微按年跌幅，主要亚洲市场表现参差，而先进市场则有所反弹。然而，1月份的贸易数字由于农历新年在今年及去年于不同时间出现而受到一些影响。

发言人进一步指出，展望未来，最近环球经济环境改善，情况如能持续，可为香港的对外贸易带来一些支持。不过，贸易环境仍然受各种不明朗因素左右，包括美国联邦储备局货币政策的未来路径及其对新兴市场经济的可能影响，以及欧元区经济复苏不稳。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2014年1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

5月 -1.0 -0.9 +1.7

4月 +9.0 +9.3 +7.7

3月 +11.2 +11.3 +11.3

2月 -16.9 -16.8 -18.3

1月 +17.6 +17.5 +23.9 经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

*13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3

13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6

13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1

13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7

13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年11月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3 （完）

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