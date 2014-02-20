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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:56 BJT

离岸人民币：台湾传统人民币保单可望3月底前面世--中央社

路透台北2月20日 - 台湾中央社周四引述金融监督管理委员会(金管会)官员报导，首批八家寿险公司送审的传统型人民币保单，已经审查完毕，预计一个月内即可看到首张传统人民币计价保单推出。

金管会表示，已有12家寿险公司送审传统型人民币保单，其中八家为首批，后续将再新增四家。

首批八家为新光人寿、中国人寿、中国信托人寿、国泰人寿、富邦人寿、全球人寿、三商美邦人寿与合库人寿。

后续四家则为台湾人寿、南山人寿、第一金人寿及保诚人寿。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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