离岸人民币：台湾传统人民币保单可望3月底前面世--中央社

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾中央社周四引述金融监督管理委员会(金管会)官员报导，首批八家寿险公司送审的传统型人民币保单，已经审查完毕，预计一个月内即可看到首张传统人民币计价保单推出。
金管会表示，已有12家寿险公司送审传统型人民币保单，其中八家为首批，后续将再新增四家。
首批八家为新光人寿、中国人寿、中国信托人寿、国泰人寿、富邦人寿、全球人寿、三商美邦人寿与合库人寿。
后续四家则为台湾人寿、南山人寿、第一金人寿及保诚人寿。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。