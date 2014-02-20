《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦2月20日 - 以下为瑞典北欧斯安银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：随着小时图上一波下跌三浪1.3774-1.3725的形成，欧元/美元在终结当前走势前，至少还会有一次多头行情，预计高点可能在2008年下降通道顶端1.3840。
美元/日圆：周二未能突破102.71，继续给市场带来压力；考虑到虚假突破后，相对强劲的市场趋势在推动汇价走向波动区间的底部，我们对于偏空判断怀有信心。美元/日圆若跌破101.84、101.55和101.38，将进一步强化偏空观点。
澳元/美元：阻力位在0.90区间的高位，该水准阻力较强。避险模式迫使澳元多头选择撤退。若跌破2月13日低点0.8928，将会构成“双顶”形态，理论上，澳元/美元将下看0.8775(阻力位在0.8900、0.8870和0.8840)。澳元/美元若要重拾多头走势，需回到0.9012上方。当前日内走势位于0.8900和0.9085之间。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3691 1.3732 -0.30 -0.39 1.3745
美元/日圆 101.94 102.31 -0.36 -3.19 105.30
欧元/日圆 139.60 140.48 -0.63 -3.48 144.63
美元/瑞郎 0.8910 0.8885 +0.28 -0.20 0.8928
英镑/美元 1.6640 1.6679 -0.23 +0.51 1.6556
美元/加元 1.1068 1.1076 -0.07 +4.22 1.0620
澳元/美元 0.8977 0.8997 -0.22 +0.72 0.8913
新西兰元/美元 0.8288 0.8272 +0.19 +1.00 0.8206
欧元/瑞郎 1.2203 1.2203 +0.00 -0.55 1.2271
欧元/英镑 0.8222 0.8232 -0.12 -0.90 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9588 8.9420 +0.19 +1.26 8.8474
美元/挪威克朗 6.1072 6.0753 +0.53 +0.67 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。