路透伦敦2月20日 - 以下为瑞典北欧斯安银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：随着小时图上一波下跌三浪1.3774-1.3725的形成，欧元/美元在终结当前走势前，至少还会有一次多头行情，预计高点可能在2008年下降通道顶端1.3840。

美元/日圆：周二未能突破102.71，继续给市场带来压力；考虑到虚假突破后，相对强劲的市场趋势在推动汇价走向波动区间的底部，我们对于偏空判断怀有信心。美元/日圆若跌破101.84、101.55和101.38，将进一步强化偏空观点。

澳元/美元：阻力位在0.90区间的高位，该水准阻力较强。避险模式迫使澳元多头选择撤退。若跌破2月13日低点0.8928，将会构成“双顶”形态，理论上，澳元/美元将下看0.8775(阻力位在0.8900、0.8870和0.8840)。澳元/美元若要重拾多头走势，需回到0.9012上方。当前日内走势位于0.8900和0.9085之间。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3691 1.3732 -0.30 -0.39 1.3745

美元/日圆 101.94 102.31 -0.36 -3.19 105.30

欧元/日圆 139.60 140.48 -0.63 -3.48 144.63

美元/瑞郎 0.8910 0.8885 +0.28 -0.20 0.8928

英镑/美元 1.6640 1.6679 -0.23 +0.51 1.6556

美元/加元 1.1068 1.1076 -0.07 +4.22 1.0620

澳元/美元 0.8977 0.8997 -0.22 +0.72 0.8913

新西兰元/美元 0.8288 0.8272 +0.19 +1.00 0.8206

欧元/瑞郎 1.2203 1.2203 +0.00 -0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8222 0.8232 -0.12 -0.90 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9588 8.9420 +0.19 +1.26 8.8474

美元/挪威克朗 6.1072 6.0753 +0.53 +0.67 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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