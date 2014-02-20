欧洲个股：诺基亚考虑收购美国Juniper，与旗下NSN合并--报导

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透法兰克福2月20日 - 德国网络杂志Manager Magazin Online引述匿名消息人士报导，芬兰诺基亚 考虑收购美国网络设备制造商Juniper Networks ，与旗下诺基亚西门子通信(NSN)合并。
该网络杂志周四称，NSN执行官苏立(Rajeev Suri)去年底前往美国，与Juniper管理层商讨更密切进行合作以及可能的合并事项，这将加强NSN薄弱的美国业务。
Juniper股票市值137亿美元，使其成为诺基亚的主要收购目标，但Manager Magazin称，诺基亚可能动用Juniper的31亿美元现金帮助为这笔收购交易融资。
一名了解NSN策略的消息人士透露，交易不会立刻展开。而分析师曾表示，NSN和其他小型网络设备制造商未来可能寻求并购交易，因为规模较大同行能够负担得起更多研发支出。
诺基亚和NSN均拒绝置评。诺基亚以73亿美元把手机业务卖给微软 的交易正在进行中，NSN则正在准备与Juniper开展合作。
尚未立刻联系上Juniper的德国代表置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)