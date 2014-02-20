重温稿-香港个股：中国财险拟发行最多110亿元人民币次级债，以提高偿付能力

路透香港2月20日 - 中国最大财产保险公司--中国财险 周四公布，拟发行本金总额不超过110亿元人民币次级定期债务，期限为10年，以提高偿付能力。

中国财险于联交所一份声明中称，“董事会已审慎考虑不同方案以满足资本金需要，经考虑目前利率市场环境等，认为发行次级定期债务为目前最合适方案。”

发行计划须待股东大会、中国保监会和其他相关主管部门的批准后，方可作实。

中国财险寻求增资的举动，折射出国内以车险为主的财产保险市场保持畅旺，令保险商有需要补充资本金以支持业务高速增长。

受新车销售带动，1月国内车险需求强劲，中国财险上月的保费收入按年增长22%，高于其2013年全年保费收入增幅15%。其主要竞对手中国平安保险 、中国太平 旗下太平保险同月保费收入增幅达30%或以上。

根据保监会的规定，保险公司偿付能力充足率低于150%或者预计未来两年内偿付能力充足率将低于150%的，可以申请募集次级债。

于去年6月末，中国财险的偿付能力充足率为195%。

该股今天收跌1.29%，报10.72港元；过去一个月累计升逾4%。

中国财险为中国最大综合保险商--人保集团 子公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)