东南亚股市：多数因中国PMI数据不佳而下跌，唯菲律宾股市收高

路透2月20日 - 多数东南亚股市周四收低，此前中国制造业数据加剧市场对该国经济的担心，但较好的企业业绩和外资买盘扶助菲律宾股市逆势上扬。

汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。雇佣活动降幅达到五年最快速度。

泰国股市 下挫1.3%，触及2月11日以来最低收盘位。地产股SC Asset 股下跌5%，此前示威者表示将把目标对准与总理英拉家族有关的企业。英拉家族在SC Asset持有多数股权。

海外投资者周四净卖超5,393万美元泰国股票，截至今日的19个交易日已连续卖超约9.84亿美元。

马来西亚股市 收低0.1%，外资卖超3,281万美元股票。新加坡 股市收跌0.1%，日内稍早曾因正面经济数据触及一个月高位，但中国PMI数据低迷令其回落。

越南股市 收挫1.2%。

菲律宾股市 上涨0.9%至近三个半月收盘高点，受助于3,157万美元的外资流入，分析师称因该国企业公布的获利较佳。

印尼股市 涨0.1%至五个月收盘高位，金融股领涨。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.06 -2.13 -0.54 +1.21 388.37

新加坡 3086.64 -2.15 -0.07 -2.55 3167.43

马来西亚 1827.81 -1.64 -0.09 -2.10 1866.96

泰国 1303.98 -17.02 -1.29 +0.41 1298.71

印尼 4598.22 5.57 +0.12 +7.58 4274.18

菲律宾 6352.76 58.14 +0.92 +7.86 5889.83

越南 571.04 -7.08 -1.22 +13.16 504.63

(完)

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