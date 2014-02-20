标题新闻：中国1月每日铝产量从上月的6.23万吨提高到6.25万吨，全月达193.8万吨--IAI

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
注：IAI为国际铝业协会缩写
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路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)