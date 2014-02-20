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财经报道 | 2014年 2月 20日 星期四 19:28 BJT

标题新闻：中国1月每日铝产量从上月的6.23万吨提高到6.25万吨，全月达193.8万吨--IAI

注：IAI为国际铝业协会缩写

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