欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受总工业订单和就业数据打压

路透伦敦2月20日 - 英镑兑美元周四下跌，因总工业订单调查结果疲弱，本周数据显示失业率意外上升以及通胀率低于目标，冲击英镑的近期涨势。

欧元兑英镑 微跌至0.8231英镑，周一曾创下一年低点。法国及欧元区采购经理人指数(PMI)初值逊于预期，拖累欧元。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker称，投资者人气正在变化。

“你必须考虑目前的状况，风险偏好明显正在转向。如果这使市场对美元和日圆存在需求，那么英镑(英镑/美元汇价)将面临一定的下行压力。”