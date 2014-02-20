欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受总工业订单和就业数据打压

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦2月20日 - 英镑兑美元周四下跌，因总工业订单调查结果疲弱，本周数据显示失业率意外上升以及通胀率低于目标，冲击英镑的近期涨势。
英镑兑美元 下滑0.2%报1.6640美元，成交量偏低。周一汇价曾触及四年高点。
欧元兑英镑 微跌至0.8231英镑，周一曾创下一年低点。法国及欧元区采购经理人指数(PMI)初值逊于预期，拖累欧元。
摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker称，投资者人气正在变化。
“市场乐于普遍做多英镑，”他说。
“你必须考虑目前的状况，风险偏好明显正在转向。如果这使市场对美元和日圆存在需求，那么英镑(英镑/美元汇价)将面临一定的下行压力。”
Redeker表示，英镑可能接近峰值，然而兑澳元和加元等货币仍将强劲。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)