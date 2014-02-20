表格：英国2月总工业订单差值为正3，路透预估为正5

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦2月20日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，2月总工业订单差值从1月的负2升至正3，路透预估为正5。
月度趋势 2月 1月 12月 11月 10月 9月
总订单 +3 -2 +12 +11 -4 +9
出口订单 -1 -16 +11 +1 -12 +6
制成品库存 +10 +8 +8 +7 +8 +5
产出预期 +28 +23 +16 +24 +9 +33
国内价格预期 +17 +20 +11 +5 -2 +3
(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)