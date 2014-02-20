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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 19:42 BJT

表格：英国2月总工业订单差值为正3，路透预估为正5

路透伦敦2月20日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，2月总工业订单差值从1月的负2升至正3，路透预估为正5。

月度趋势 2月 1月 12月 11月 10月 9月

总订单 +3 -2 +12 +11 -4 +9

出口订单 -1 -16 +11 +1 -12 +6

制成品库存 +10 +8 +8 +7 +8 +5

产出预期 +28 +23 +16 +24 +9 +33

国内价格预期 +17 +20 +11 +5 -2 +3

(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)
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