美国数据：2月Markit制造业PMI初值为56.7，达到近四年高位

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透纽约2月20日 - 周四公布的行业报告显示，美国制造业活动增长速度在2月加快到近四年最高水平，部分是因为新订单成长。
金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高，1月时为53.7。
数据高于50显示经济活动扩张。
新订单分项指数跳涨至58.8，为2010年5月以来最高。产出分项指数从1月的53.5上涨到57.2。
“制造业PMI初值所展示的初步迹象是，生产正在从1月因天气导致的放缓中反弹。”Markit首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。
“未来几个月很有可能会进一步成长，暗示经济仍然健康。”
Markit的初值数据是根据约85%受访制造商的回复编制而成。(完)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。