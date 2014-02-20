美国数据：2月Markit制造业PMI初值为56.7，达到近四年高位

路透纽约2月20日 - 周四公布的行业报告显示，美国制造业活动增长速度在2月加快到近四年最高水平，部分是因为新订单成长。

金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高，1月时为53.7。

数据高于50显示经济活动扩张。

新订单分项指数跳涨至58.8，为2010年5月以来最高。产出分项指数从1月的53.5上涨到57.2。

“制造业PMI初值所展示的初步迹象是，生产正在从1月因天气导致的放缓中反弹。”Markit首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。

“未来几个月很有可能会进一步成长，暗示经济仍然健康。”

Markit的初值数据是根据约85%受访制造商的回复编制而成。(完)