国际油市：亚洲柴油裂解价差升至两个半月高点

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透首尔2月20日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至两个半月来最高，因数据显示新加坡在岸中质馏分油库存降至三周低点。
柴油裂解价差触及每桶18.65美元，为12月3日触及18.73美元以来最高。
新加坡国际企业发展局称，截止2月19日当周，新加坡在岸中质馏分油库存减少115.4万桶至1,089.4万桶。
美国石油协会(API)周三公布的报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少67.6万桶。
市场人士目前等待美国能源资料协会(EIA)在周四稍晚出炉的美国石油库存报告，以掌握更明晰的状况。
一名交易商表示，“印尼和马来西亚等东南亚国家的需求带动库存水平下降，这些国家的需求为含硫量500-ppm柴油起到了一定的提振作用。”
另一名交易商称，柴油市场可能仍然持坚，因为冬季需求高峰期过后，数家炼厂将关闭进行维修。
Essar Oil出售4万吨含硫量500-ppm柴油，3月7-11日装运，每桶较中东报价升水约2.70美元。尚未向该公司证实这则消息。
该公司之前卖出7万吨含硫量500-ppm柴油，船期在12月，价格和买家不详。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易。新加坡贸易商兴隆卖给Sietco 25万桶含硫量500-ppm柴油，3月11-15日装运，离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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