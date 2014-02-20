国际油市：亚洲柴油裂解价差升至两个半月高点

路透首尔2月20日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至两个半月来最高，因数据显示新加坡在岸中质馏分油库存降至三周低点。

柴油裂解价差触及每桶18.65美元，为12月3日触及18.73美元以来最高。

新加坡国际企业发展局称，截止2月19日当周，新加坡在岸中质馏分油库存减少115.4万桶至1,089.4万桶。

美国石油协会(API)周三公布的报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少67.6万桶。

市场人士目前等待美国能源资料协会(EIA)在周四稍晚出炉的美国石油库存报告，以掌握更明晰的状况。

一名交易商表示，“印尼和马来西亚等东南亚国家的需求带动库存水平下降，这些国家的需求为含硫量500-ppm柴油起到了一定的提振作用。”

另一名交易商称，柴油市场可能仍然持坚，因为冬季需求高峰期过后，数家炼厂将关闭进行维修。

Essar Oil出售4万吨含硫量500-ppm柴油，3月7-11日装运，每桶较中东报价升水约2.70美元。尚未向该公司证实这则消息。

该公司之前卖出7万吨含硫量500-ppm柴油，船期在12月，价格和买家不详。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易。新加坡贸易商兴隆卖给Sietco 25万桶含硫量500-ppm柴油，3月11-15日装运，离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.40美元。(完)

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