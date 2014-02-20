国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价触及一周高点

路透新加坡2月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周四触及每吨3.75美元的一周高位，因一系列现货交易成交价格较高。

总量32万吨的燃料油(16万吨180-cst燃料油和16万吨380-cst燃料油)在新加坡现货市场进行了交易，BP和嘉能可分别是最大的买家和卖家。

成交量触及10月1日以来最高，当时有38.1万吨燃料油交易。

自年初以来，BP成为新加坡现货窗口的主要买方，其采购总量已经达到54万吨380-cst燃料油和16万吨180-cst燃料油。

嘉能可则是卖方主力，其已经售出53.5万吨380-cst燃料油和10万吨180-cst燃料油。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals正在标售4万吨真空瓦斯油，船期在4月4-6日间，另有8万吨380-cst燃料油，船期为4月1-3日。

两批船货都将在新芒格洛尔装船。

此次标售将在2月25日关闭，报价有效期截止到2月26日。(完)

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