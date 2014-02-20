国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价触及一周高点

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透新加坡2月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周四触及每吨3.75美元的一周高位，因一系列现货交易成交价格较高。
总量32万吨的燃料油(16万吨180-cst燃料油和16万吨380-cst燃料油)在新加坡现货市场进行了交易，BP和嘉能可分别是最大的买家和卖家。
成交量触及10月1日以来最高，当时有38.1万吨燃料油交易。
自年初以来，BP成为新加坡现货窗口的主要买方，其采购总量已经达到54万吨380-cst燃料油和16万吨180-cst燃料油。
嘉能可则是卖方主力，其已经售出53.5万吨380-cst燃料油和10万吨180-cst燃料油。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals正在标售4万吨真空瓦斯油，船期在4月4-6日间，另有8万吨380-cst燃料油，船期为4月1-3日。
两批船货都将在新芒格洛尔装船。
此次标售将在2月25日关闭，报价有效期截止到2月26日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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