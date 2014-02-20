欧洲个股：德银与媒体大亨Kirch的继承者们达成7.75亿欧元和解协议

路透法兰克福2月20日 - 德意志银行 周四表示，已经同前媒体大亨Leo Kirch的继承人达成和解协议，终结了双方长达10多年的法律诉讼持久战。

德意志银行表示，此次协议包括了双方的所有法律纠纷，将产生7.75亿欧元的支出，外加利息和一次性赔偿费用。

德意志银行表示，2014年第四季度将计入这项费用；和解协议料导致税后获利减少约3.50亿欧元。

Kirch对德意志银行前执行长及后来曾担任该行董事长的布洛伊(Rolf Breuer)发起诉讼称，后者在2002年一次电视采访中曾质疑Kirch旗下媒体集团的信誉，造成该集团最终垮台。Kirch多年来一直要求德意志银行赔偿约20亿欧元(27亿美元)的损害不畅。Kirch已于2011年去世。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)