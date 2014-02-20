欧洲个股：德银与媒体大亨Kirch的继承者们达成7.75亿欧元和解协议

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透法兰克福2月20日 - 德意志银行 周四表示，已经同前媒体大亨Leo Kirch的继承人达成和解协议，终结了双方长达10多年的法律诉讼持久战。
德意志银行表示，此次协议包括了双方的所有法律纠纷，将产生7.75亿欧元的支出，外加利息和一次性赔偿费用。
德意志银行表示，2014年第四季度将计入这项费用；和解协议料导致税后获利减少约3.50亿欧元。
Kirch对德意志银行前执行长及后来曾担任该行董事长的布洛伊(Rolf Breuer)发起诉讼称，后者在2002年一次电视采访中曾质疑Kirch旗下媒体集团的信誉，造成该集团最终垮台。Kirch多年来一直要求德意志银行赔偿约20亿欧元(27亿美元)的损害不畅。Kirch已于2011年去世。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。