全球经济：新兴经济体不应将自身问题归咎于西方央行--英财政大臣欧思邦

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦/香港2月20日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，新兴经济体国家把自己遇到的问题归咎于西方央行，这是错误的，他们应该集中精力通过国内改革加强经济的抗冲击能力。
他在前往澳洲出席20国集团(G20)会议途中经停香港时，提到近来对新兴市场动荡的担忧。
“我看到一些人试图因为某些新兴市场出现的经济问题而指责西方的货币政策，这既不正确也没有用处，”他说。
“说它不正确是因为，虽然美国因为国内经济复苏日趋强劲而减少货币政策刺激，可能引发了一些不稳定性，但这并不是真正的原因。”
跳二//欧思邦表示，那些国内政策稳定且推行经济改革的新兴经济体在动荡中并没有遭到最严重的冲击。(完)
(编译 郑茵 审校 王翔琼)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。