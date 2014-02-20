国际油市：亚洲石脑油裂解价差自四日低点回升，受现货和定期买需支撑

路透新加坡2月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从四日低点回升，触及每吨117.40美元，受定期和现货石脑油需求支撑，但较一个月前仍下降约16%，因在裂解装置维护之际，有大量西方船货涌入。

交易商称，日本Maruzen Petrochemical买入2.5万吨3月下半月交付的石脑油，成本加运费每吨较日本报价升水7美元。该消息尚未得到直接证实。

虽然此溢价是韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)支付同等规模船货的两倍，但交易商称，Maruzen的交易水平更符合目前的市场预期。

“韩国支付的溢价太低，因为一些卖家可能是迫于压力而出售船货，”一名交易商表示。

约有150万吨石脑油将在3月从欧洲和地中海运抵亚洲。

印度石油天然气公司(ONGC)卖给维多公司3.5万吨3月20-21日装运的石脑油，离岸价格每吨较中东报价升水约23美元。

交易商称，亚洲汽油裂解价差在每桶7.32美元的两周低点，因库存充沛。

巴基斯坦求购10万吨3月交付的汽油，2月21日截标，标单有效期至2月26日。

新加坡现货市场达成三笔交易。两笔汽油交易和一笔石脑油交易。

维多公司向嘉能可卖出一笔3月9-13日装运的92号汽油，离岸价格每桶较新加坡92号汽油报价升水0.5美元。

Sietco从中国石油买进一笔3月15-19日装运的95号汽油船货，每桶120.75美元。

嘉能可售予Statoil一笔3月下半月/4月上半月的石脑油价差交易，价格每吨4美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文