美国热股：Facebook将以190亿美元收购WhatsApp，带动黑莓股价上升

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路透2月20日 - 全球最大社群网站Facebook 将以190亿美元收购快速成长的即时通讯服务公司WhatsApp，收购将以现金加股票的方式完成。Facebook将得以深入移动通讯领域腹地，并吸引更多年轻用户。 Facebook将支付40亿美元现金和120亿美元股票，此外还将向WhatsApp创始人等人提供30亿美元限制性股票。WhatsApp收购价码比当年Facebook的IPO筹资规模还要大，凸显Facebook想称霸讯息市场的决心。

该交易带动黑莓股价 在周三盘后大涨，因其为黑莓即时通讯服务BlackBerry Messaging提供了大致估值参考。

Facebook周四盘初下跌0.38%，报67.75美元；在美国上市的黑莓劲扬4.11%，报9.37美元。(完)