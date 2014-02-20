美国热股：Facebook将以190亿美元收购WhatsApp，带动黑莓股价上升

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
( )
路透2月20日 - 全球最大社群网站Facebook 将以190亿美元收购快速成长的即时通讯服务公司WhatsApp，收购将以现金加股票的方式完成。Facebook将得以深入移动通讯领域腹地，并吸引更多年轻用户。 Facebook将支付40亿美元现金和120亿美元股票，此外还将向WhatsApp创始人等人提供30亿美元限制性股票。WhatsApp收购价码比当年Facebook的IPO筹资规模还要大，凸显Facebook想称霸讯息市场的决心。
该交易带动黑莓股价 在周三盘后大涨，因其为黑莓即时通讯服务BlackBerry Messaging提供了大致估值参考。
Facebook周四盘初下跌0.38%，报67.75美元；在美国上市的黑莓劲扬4.11%，报9.37美元。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透5月2日 - 石油巨头BP Plc公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。