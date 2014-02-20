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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 22:46 BJT

美国热股：诺基亚正考虑收购Juniper Networks--媒体援引消息

路透2月20日 - 德国在线刊物Manager Magazin Online援引未具名消息人士的话报导称，诺基亚 正在考虑收购Juniper Networks ，并将该公司同Nokia Solutions and Networks进行合并。

诺基亚周四盘初小幅上升0.28%，报7.29美元；Juniper Networks涨1.80%，报27.69美元。(完)
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