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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 21:46 BJT

表格：美国1月核心CPI较上年同期上涨1.6%，为2013年6月以来最小升幅

路透2月20日 - 美国劳工部周四公布：

* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

* 1月CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)

* 1月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

* 1月核心CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)，为2013年6月以来最小升幅

* 1月民间部门每周平均实质所得上升0.1%(预估为持平)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

1月 12月 14年1月/13年1月

整体CPI 0.1 0.2 1.6

扣除食品和能源 0.1 0.1 1.6

能源 0.6 1.6 2.1

食品饮料 0.1 0.1 1.1

食品 0.1 持平 1.1

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

1月 12月 前值 14年1月/13年1月

百分比变动(%) 0.1 -0.5 -0.5 0.4 (完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)
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