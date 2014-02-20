表格：美国1月核心CPI较上年同期上涨1.6%，为2013年6月以来最小升幅

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透2月20日 - 美国劳工部周四公布：
* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)
* 1月CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)
* 1月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)
* 1月核心CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)，为2013年6月以来最小升幅
* 1月民间部门每周平均实质所得上升0.1%(预估为持平)
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
1月 12月 14年1月/13年1月
整体CPI 0.1 0.2 1.6
扣除食品和能源 0.1 0.1 1.6
能源 0.6 1.6 2.1
食品饮料 0.1 0.1 1.1
食品 0.1 持平 1.1
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
1月 12月 前值 14年1月/13年1月
百分比变动(%) 0.1 -0.5 -0.5 0.4 (完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。