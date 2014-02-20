表格：美国2月15日止当周初请失业金人数为33.6万人，预估为33.5万

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透2月20日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周续请失业金人数为298.1万人(预估为297.0万人)
* 美国一周初请失业金人数为33.6万人(预估为33.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.9万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
02/15/14 336,000 338,500 -- --
02/08/14 339,000 336,750 2,981,000 2.3
02/01/14 331,000 333,250 2,944,000-R 2.2-R
01/25/14 348,000 333,000 2,966,000-R 2.3
01/18/14 329,000 332,250 2,948,000-R 2.3
01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3
01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3
12/28/13 345,000 358,750 2,861,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。