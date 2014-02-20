美国个股：沃尔玛全年获利预估逊于预期，受增税及信贷收紧拖累

路透2月20日 - 全球最大零售商沃尔玛 公布的全年获利预估低于分析师预期，并称营收增长将因今年政府福利减少、增税及信贷收紧而受到冲击。

沃尔玛首席财务官Charles Holley周四在声明中称，公司预计今年净营收增长幅度将处于之前预估区间3-5%的低端。

该公司预计今年每股盈余(EPS)为5.10-5.45美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计EPS约为5.54美元。

沃尔玛还公布，截止1月31日的三个月内美国同店销售下降0.4%，这一期间涵盖了关键的假日购物季。同期整体营收增长1.4%至1,297亿美元。

沃尔玛曾警告该季获利将低于预期，受数百万美国民众食品救济券福利减少等问题影响。沃尔玛在这次购物季中面临着激烈竞争。很多分析师称这是自衰退以来促销力度最大且折扣最多的一次假日购物季。

该公司当季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为1.60美元，低于上年同期的1.67美元，但较预期高出0.01美元。(完)